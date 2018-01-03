Из-за неисправности отключен энергоблок Хмельницкой АЭС (86)

Українські національні новини 2018.01.03 16:17

КИЕВ. 3 января. УНН. Энергоблок No 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения неисправности в системе управления и защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу государственного оператора АЭС "Энергоатом". 3 января 2018 в 01:57, согласно поданной заявке, энергоблок No 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла "чехол - блок перемещения" на приводе