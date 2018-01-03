В Днепре во дворе многоэтажного дома взорвали гранату: первые фото с места событий (52)

Ukrainianwall.com 2018.01.03 12:59

В ночь на среду, 3 января, в Днепре во дворе одной из многоэтажек в ходе конфликта неизвестный подорвал гранату. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Так, между двумя мужчинами завязался конфликт, в ходе которого один из них бросил под ноги другому гранату, в результате чего пострадавший получил осколочные ранения обеих голеней.