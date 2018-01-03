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Фокус: Украина

Климкин рассказал Габриэлю о ситуации на Донбассе (6)

LB.ua 2018.01.03 20:37
"У нас нет реального прекращения огня. За последние дни мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной ситуации на Донбассе, обстрелах, несмотря на объявленное перемирие. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Габриэлем в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". "Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация.
ОБСТРЕЛ, ДОНБАСС, ОГОНЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ГАБРИЭЛЬ, ПЕРЕМИРИЕ, Климкин, Украина, Россия, Германия, Киев, Донецк, Луганск
2018.01.04 (6)

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