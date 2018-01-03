Климкин рассказал Габриэлю о ситуации на Донбассе (6)

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- ОБСЕ не контролирует ситуацию на оккупированных территориях Донбасса : Vector News 04:16
- Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали на Донбассе 40 взрывов : В Кулаке 02:06
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 40 взрывов на Донбассе : Gazeta.ua 01:05
- ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО - Климкин : РИА Новости Украина 00:38
- Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали на Донбассе 40 взрывов : Хвиля 00:06
- Присутствие ОБСЕ в Донбассе бесполезно, - Климкин : The Kiev Times 23:53