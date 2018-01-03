Климкин рассказал Габриэлю о ситуации на Донбассе (6)

LB.ua 2018.01.03 20:37

"У нас нет реального прекращения огня. За последние дни мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной ситуации на Донбассе, обстрелах, несмотря на объявленное перемирие. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Габриэлем в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". "Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация.