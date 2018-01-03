МВД: Водителей ждет новый порядок выдачи удостоверений и жесткие штрафы (1)

Украинский выбор 2018.01.03 19:09
Министерство внутренних дел Украины разъяснило изменения правил дорожного
движения, которые вступили в силу 1 января 2018 года. Такую информацию
сообщает Zn.ua.
В частности, теперь скорость автомобиля в населенных пунктах не должна
превышать 50 км/ч, а на дорогах должна появиться видеофиксация нарушений.
Также водителей ждет новый порядок выдачи удостоверений и более жесткие
штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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