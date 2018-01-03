МВД: Водителей ждет новый порядок выдачи удостоверений и жесткие штрафы (1)

Украинский выбор 2018.01.03 19:09

Министерство внутренних дел Украины разъяснило изменения правил дорожного движения, которые вступили в силу 1 января 2018 года. Такую информацию сообщает Zn.ua. В частности, теперь скорость автомобиля в населенных пунктах не должна превышать 50 км/ч, а на дорогах должна появиться видеофиксация нарушений. Также водителей ждет новый порядок выдачи удостоверений и более жесткие штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.