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МВД: Водителей ждет новый порядок выдачи удостоверений и жесткие штрафы

МВД: Водителей ждет новый порядок выдачи удостоверений и жесткие штрафы (1)

Украинский выбор 2018.01.03 19:09
Министерство внутренних дел Украины разъяснило изменения правил дорожного движения, которые вступили в силу 1 января 2018 года. Такую информацию сообщает Zn.ua. В частности, теперь скорость автомобиля в населенных пунктах не должна превышать 50 км/ч, а на дорогах должна появиться видеофиксация нарушений. Также водителей ждет новый порядок выдачи удостоверений и более жесткие штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
ШТРАФ, СКОРОСТЬ, ВОДИТЕЛЬ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ, УДОСТОВЕРЕНИЕ, Украина
2018.01.04 (1)

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