Похищенный с могилы бронзовый бюст Коцюбинского удалось найти (45)

Новое Время 2018.01.04 11:40

Фото: censor.net.ua Бюст Коцюбинского украли в декабре 2017 Полиции Чернигова удалось отыскать бронзовый бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского, похищенный неизвестными с его могилы. Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель городского главы Александр Ломако. По его словам, об обнаружении похищенного памятника Коцюбинскому, а также бюста российского поэто Александро Пушкино во время совещания рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.