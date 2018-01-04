Похищенный с могилы бронзовый бюст Коцюбинского удалось найти (45)

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- Украденные бюсты Пушкина и Коцюбинского обнаружены в Чернигове: вандалы испоганили памятники писателям - кадры : Dialog.ua 16:32
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- В Чернигове обнаружили похищенные бюсты Коцюбинского и Пушкина : УкропNews.com 15:16
- В Чернигове "всплыли" Пушкин и Коцюбинский : Главное 15:05
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- В Чернигове нашли украденные бронзовые бюсты Пушкина и Коцюбинского : Українські Новини 14:45
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- В Чернигове нашли украденные памятники Пушкину и Коцюбинскому : ТВі 12:58
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- В Чернигове нашли украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина. Фото : Время новостей 12:53
- В Чернигове нашли украденные памятники Пушкину и Коцюбинскому : Вибори в Україні та світі 12:47
- В Чернигове нашли украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина : Инфолайн 12:46
- В Чернигове нашли памятники Пушкину и Коцюбинскому, украденные в декабре : the Экономист 12:30
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- Украденные в Чернигове памятники Коцюбинскому и Пушкину найдены : Газета День 12:27
- В Чернигове нашлись украденные памятники Пушкину и Коцюбинскому : Кросс-медиа 12:23
- Черниговские бюсты Пушкину и Коцюбинскому нашлись. Кому достанется обещанная награда? : Комсомольская Правда в Украине 12:16
- В Чернигове нашли украденные бюсты Пушкина и Коцюбинского : Сегодня.ua 12:13
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- В Чернигове нашли пропавшие бюсты Коцюбинского и Пушкина : NewsOne 12:09
- В Чернигове нашли похищенные памятники Коцюбинскому и Пушкину : Аргументы и Факты Украина 12:08
- В Чернигове нашли украденный бронзовый бюст Коцюбинского : 368.media 12:04
- В Чернигове нашли похищенные памятники Пушкину и Коцюбинскому : Вести-UA 12:04
- В Чергинове нашли украденные памятники Пушкину и Коцюбинскому : Николаевские Известия 11:50
- В Чернигове отыскали украденные бюсты литературных классиков : Слово і Діло 11:45
- Нашлись похищенные бюсты Коцюбинского и Пушкина : Телеграф.com.ua 11:43
- Рождественское чудо: обнаружен похищенный памятник легендарному украинцу : Politeka 11:40
- Похищенный с могилы бронзовый бюст Коцюбинского удалось найти : Новое Время 11:40
- В Чернигове нашли похищенные бюсты Коцюбинскому и Пушкину : Bigmir)net Новости 11:39
- Найдены похищенные в Чернигове бюсты Коцюбинского и Пушкина : Realist.online 11:35
- В Чернигове нашли украденные памятники Коцюбинскому и Пушкину - заммэра : Гордон 11:35
- В Чернигове отыскали украденные бронзовые бюсты Пушкина и Коцюбинского : ГолосUA 11:35
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- В Чернигове отыскали украденные бюсты Пушкина и Коцюбинского : Фокус 11:34
- В Чергинове нашли украденные памятники Пушкину и Коцюбинскому : Корреспондент.net 11:31
- В Чернигове найдены похищенные бюсты Коцюбинского и Пушкина : Досье 11:28
- В Чернигове нашли украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина : Українські національні новини 11:17
- В Чернигове нашли украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина : ПрессОрг24 11:16
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- В Чернигове нашли украденные бюсты Пушкина и Коцюбинского : 112.ua 11:03
- В Чернигове нашли украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина : Комментарии.UA 11:02
- В Чернигове нашли похищенные памятники Пушкину и Коцюбинскому : Страна.ua 10:46
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- Два украденных в Чернигове во время праздников памятника нашли. ФОТО : УкропNews.com 10:45
- В Чернигове нашлись украденные памятники Коцюбинскому и Пушкину : DsNews 10:33