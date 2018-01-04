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Похищенный с могилы бронзовый бюст Коцюбинского удалось найти

Похищенный с могилы бронзовый бюст Коцюбинского удалось найти (45)

Новое Время 2018.01.04 11:40
Фото: censor.net.ua Бюст Коцюбинского украли в декабре 2017 Полиции Чернигова удалось отыскать бронзовый бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского, похищенный неизвестными с его могилы. Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель городского главы Александр Ломако. По его словам, об обнаружении похищенного памятника Коцюбинскому, а также бюста российского поэто Александро Пушкино во время совещания рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
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2018.01.04 (45)

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