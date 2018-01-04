Украина будет производить шоколад европейского качества (53)

Вести-UA 2018.01.04 12:03

В случае несоответствия продукта новым требованиям, он не сможет называться "шоколадом" КИЕВ. Сегодня, 11:10. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України С 1 января в Украине начали действовать новые требования к изделиям из какао и шоколада, которые должны обеспечить соблюдение европейских стандартов в области безопасности и качества продуктов питания. Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook, передает ubr.ua.