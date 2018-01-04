Украина будет производить шоколад европейского качества (53)

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- В Украине вступили в силу европейские требования к качеству шоколада, - представительство ЕС. ИНФОГРАФИКА : УкропNews.com 17:46
- Украинцам - качественный шоколад. Обязательные требования ЕС вступили в силу : Голос Столицы 17:42
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : Finance.UA 17:36
- Путин продлил запрет на перевозки товаров из Украины через Россию : Авторадио 17:31
- Украина начинает производить шоколад европейского качества : Багнет 17:31
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада. Инфографика : Укринформ 16:47
- Молодой худрук екатеринбургского театра найден мертвым : Спутник 16:47
- Новый закон подсластил жизнь украинцев : Знамя индустрии 16:13
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : Харьковские Известия 15:50
- В ЕС разъяснили Украине, что считается шоколадом : РИА Новости Украина 15:38
- Шоко-шоколадки, будем жить мы весело и сладко: в Украине вступили в силу новые требования к изделиям из какао : Бессарабия Информ 15:17
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : Електронні Вісті 14:45
- С начала года в Украине действуют новые стандарты к изделиям из шоколада : НикВести 14:14
- Евросоюз ввел обязательные требования к украинскому шоколаду : Николаевский центр журналистских расследований 14:14
- Индекс РТС на Мосбирже превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2014 года : Finanz.ru 13:36
- Украинские производители шоколада выйдут на европейский уровень качества : ReplyUA.net 13:36
- Отныне шоколад в Украине может быть только европейского качества : Факты и комментарии 13:34
- Не менее 35% какао: в Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : Begemot.media 13:16
- Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности неплательщиков алиментов : Arena.press 13:12
- В Украине изменились требования относительно качества шоколада : Arena.press 13:12
- Маркетинговые новости за 04-01-2018: Украина будет производить шоколад европейского качества : Международная Маркетинговая Группа 13:06
- В Украине изменились требования к качеству шоколада : Кстати+ 12:58
- Новые требования к качеству продуктов: каким должен быть шоколад : Trust.UA 12:55
- В Украине начали действовать стандарты ЕС к качеству шоколада : КНК Медиа 12:54
- Вступили в силу новые требования ЕС к качеству украинского шоколада : ГолосUA 12:35
- В Украине вступили в силу европейские требования к качеству шоколада : Зеркало недели. Украина 12:17
- В Украине вступили в силу европейские требования к качеству шоколада : УкропNews.com 12:16
- Теплый январь в Киеве начался с температурного рекорда : УкропNews.com 12:16
- В Украине начали действовать обязательные требования Евросоюза относительно качества шоколада : Arena.press 12:12
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : Агро Перспектива 12:08
- По стандартам ЕС в Украине действуют новые требования к качеству шоколада : 7 днів Ужгородськi 12:06
- Украина будет производить шоколад европейского качества : Вести-UA 12:03
- Монтелла: У меня очень хорошие впечатления от игры Севильи : 1News 12:03
- В Украине изменились требования относительно качества шоколада : Сегодня.ua 11:42
- В Украине изменились требования относительно качества шоколада : Гуру.ua 11:42
- Новый закон подсластит украинцам жизнь : Новини онлайн 24 11:39
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : Капитал 11:20
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : УНИАН 11:17
- Новый закон подсластит украинцам жизнь : Politeka 11:10
- В Украине начали действовать европейские требования к качеству шоколада : Весь Харьков 11:09
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : Аргументы и Факты Украина 11:08
- В Украине начали действовать европейские требования к качеству шоколада : Вечерний Харьков 11:03
- В Украине начали действовать обязательные требования Евросоюза относительно качества шоколада : 112.ua 11:03
- В Украине начали действовать европейские требования к качеству шоколада : АТН 11:01
- В Украине начали действовать новые требования к качеству шоколада : Комментарии.UA 10:32
- В Украине начали действовать европейские требования к качеству шоколада : Четверта Влада 10:05
- Украина начинает производить шоколад европейского качества : Экономические известия 09:33
- Украина будет производить шоколад европейского качества : Український Бізнес Ресурс 09:15
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : УП: Економічна правда 09:04
- В Украине начали действовать европейские требования к производству шоколада : Мариупольские новости 09:01
- Сладкая жизнь: в Украине вступили в силу "шоколадные" требования ЕС : Znaj.ua 08:17
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : УСБН Вінниця 07:16
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : УСБН Івано-Франківськ 07:16
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : УСБН Житомир 07:16
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : УСБН Запоріжжя 07:13
- В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколада : Николаевские Известия 03:49