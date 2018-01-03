"Спецслужбы РФ ведут охоту": В СБУ призвали украинцев не ездить в Россию (9)

ДонПресс 2018.01.03 19:28

В СБУ призвали украинских граждан, особенно участников АТО, воздержаться от поездок в Россию, так как ФСБ "охотится" на украинцев на российской территории. В пресс-центре СБУ сообщают, что российские спецслужбы прибегли к "очередной антиукраинской провокации", незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоду, ехавшего к своим родственникам. В ведомстве отметили: "Служба безопасности Украины в очередной раз