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"Спецслужбы РФ ведут охоту": В СБУ призвали украинцев не ездить в Россию

"Спецслужбы РФ ведут охоту": В СБУ призвали украинцев не ездить в Россию (9)

ДонПресс 2018.01.03 19:28
В СБУ призвали украинских граждан, особенно участников АТО, воздержаться от поездок в Россию, так как ФСБ "охотится" на украинцев на российской территории. В пресс-центре СБУ сообщают, что российские спецслужбы прибегли к "очередной антиукраинской провокации", незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоду, ехавшего к своим родственникам. В ведомстве отметили: "Служба безопасности Украины в очередной раз
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2018.01.04 (9)

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