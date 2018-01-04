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Глава МИД Германии считает, что Россия должна вернуться в СЦКК

Глава МИД Германии считает, что Россия должна вернуться в СЦКК (33)

Arena.press 2018.01.04 02:12
Вчера, 23:59 Фото: presalibera.net Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркивает, что российских офицеров надо вернуть в Совместный центр по контролю и координации на Донбассе. Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Он напомнил, что цель центра заключается в том, чтобы "поддерживать прямую связь между Украиной и Россией".
ГАБРИЭЛЬ, ДОНБАСС, ГЕРМАНИЙ, ГЛАВА, УКРАИНА, МАРИУПОЛЬ, Климкин, Украина, Германия, Киев, Россия, Франция, Минск
2018.01.04 (33)

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