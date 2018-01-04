Глава МИД Германии считает, что Россия должна вернуться в СЦКК (33)

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- Оружие из США используют для ответа на провокации - Климкин : ЛІГАБізнесІнформ 05:08
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- Германия сделала тревожное заявление по Донбассу : Znaj.ua 04:47
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- Главы МИД Украины и Германии завтра отправятся на Донбасс : Vector News 04:16
- Глава МИД Германии выступил за миротворческую миссию ООН на всей территории Донбасса : ТСН.ua 03:44
- Глава МИД ФРГ намерен покончить с войной в Донбассе : УСБН Вінниця 02:16
- Глава МИД ФРГ намерен покончить с войной в Донбассе : УСБН Житомир 02:16
- Глава МИД ФРГ намерен покончить с войной в Донбассе : УСБН Івано-Франківськ 02:16
- Глава МИД Германии спрогнозировал дату ближайшей встречи "нормандской четверки" : Зеркало недели. Украина 02:14
- Глава МИД ФРГ намерен покончить с войной в Донбассе : УСБН Запоріжжя 02:13
- СБУ подтвердила задержание в Москве участника АТО : Телеграф.com.ua 02:13
- Глава МИД ФРГ намерен покончить с войной в Донбассе : Europe.newsru.ua 02:13
- Глава МИД Германии считает, что Россия должна вернуться в СЦКК : Arena.press 02:12
- Совместная прессконференция Климкина и главы МИД Германии Габриэля. 03.01.2018 : ТелеБудка 01:52
- Летальное оружие США: Украина получила "нож в спину" от Германии : Обозреватель 01:40
- ОБСЕ не контролирует ситуацию на оккупированном Донбассе, - Климкин : Noocrat 01:21
- Германия считает необходимым ввести миротворцев ООН на Донбасс : Noocrat 01:21
- Глава МИД Германии: по миротворцам на Донбассе могут договорится еще до выборов в России : УкропNews.com 01:15
- Глава МИД Германии считает необходимым вернуть представителей России в СЦКК на Донбассе : Arena.press 01:12
- Германия настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе : Українські національні новини 01:02
- Германия настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе : ПрессОрг24 01:01
- Глава МИД Германии: по миротворцам на Донбассе могут договорится еще до выборов в России : УНИАН 00:47
- Глава МИД Германии считает, что Россия должна вернуться в СЦКК : Гуру.ua 00:42
- ОБСЕ не контролирует ситуацию на оккупированной территории - Климкин : Подробности.ua 00:40
- Конфликт на Донбассе касается всей Европы, - глава МИД Германии : Донецкие Новости 00:27
- Климкин с Габриэлем планируют завтра ехать на Донбасс : Газета День 00:27
- МИД Германии за миротворцев ООН во всем Донбассе : Новости N 00:15
- Миротворцы должны контролировать весь оккупированный Донбасс - Габриэль : Arena.press 00:13
- У Києві накрили пропагандистів, які працюють на Кремль : АСН.in.ua 00:13
- Глава МИД Германии считает, что Россия должна вернуться в СЦКК : Сегодня.ua 00:12
- Ситуация на Донбассе остается напряженной, - Климкин : УРА-Информ 00:00
- Ситуация на Донбассе остается напряженной, - Климкин : LikeNews 23:58