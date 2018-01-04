Под Москвой пантера загрызла украинца (3)

InfoResist.org 2018.01.03 13:31
ria.ru
В Подмосковье пантера насмерть загрызла мужчину. Инцидент произошел вечером
2 января в поселке Обновленный труд Истринского района, передает РИА
Новости.
Как сообщается, хищник напал на смотрителя частного питомника, когда тот
вошел в вольер покормить животное.
В пресс-службе ГУМВД по Московской области факт убийства человека животным
был подтвержден, однако вид хищника не уточнялся.
"Животное насмерть загрызло мужчину 2 января в 17:30", - заявил
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