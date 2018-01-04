Под Москвой пантера загрызла украинца (3)

InfoResist.org 2018.01.03 13:31

ria.ru В Подмосковье пантера насмерть загрызла мужчину. Инцидент произошел вечером 2 января в поселке Обновленный труд Истринского района, передает РИА Новости. Как сообщается, хищник напал на смотрителя частного питомника, когда тот вошел в вольер покормить животное. В пресс-службе ГУМВД по Московской области факт убийства человека животным был подтвержден, однако вид хищника не уточнялся. "Животное насмерть загрызло мужчину 2 января в 17:30", - заявил