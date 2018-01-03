Дело Саакашвили: суд не удовлетворил иск к миграционной службе (6)

2018.01.04 (6)2018.01.03 (257) →
- Семейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева : РИА Новости Украина 04:37
- Саакашвили обжалует отказ в предоставлении статуса беженца : Vector News 04:16
- Саакашвили проиграл суд Государственной миграционной службе : УБОП.info 01:59
- Суд признал законным отказ предоставить политубежище Саакашвили : Украина криминальная 01:32
- Саакашвили отказали в статусе беженца, - решение суда : Vector News 00:16
- Суд отклонил иск Саакашвили к миграционной службе : Arena.press 00:13