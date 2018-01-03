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Дело Саакашвили: суд не удовлетворил иск к миграционной службе

Дело Саакашвили: суд не удовлетворил иск к миграционной службе (6)

Слово і Діло 2018.01.03 18:45
Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении административного дела по иску экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок, передает "Слово и Дело". То по крыше гоняют, то людям зубы выбивают: Саакашвили рассказал о действиях властиЭкс-глава Одесской ОГА, лидер партии Рух новых сил Михеил
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2018.01.04 (6)

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