Дело Саакашвили: суд не удовлетворил иск к миграционной службе (6)

Слово і Діло 2018.01.03 18:45

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении административного дела по иску экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок, передает "Слово и Дело". То по крыше гоняют, то людям зубы выбивают: Саакашвили рассказал о действиях властиЭкс-глава Одесской ОГА, лидер партии Рух новых сил Михеил