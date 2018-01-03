В Сирии разбился российский вертолет, пилоты погибли (9)

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- Исламисты уничтожили в Сирии семь российских самолетов : Новости N 01:15
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- Российскую авиабазу в Сирии обстреляли: уничтожено 7 самолетов : Укринформ 00:17
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- Нападение на российскую базу в Сирии: уничтожено 7 самолетов : УСБН Житомир 00:16
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- Нападение на российскую базу в Сирии: уничтожено 7 самолетов : УСБН Запоріжжя 00:14
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