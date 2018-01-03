В Сирии разбился российский вертолет, пилоты погибли (9)

Страна.ua 2018.01.03 12:16

В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Оба пилота погибли. Об этом сообщают РИА "Новости". Как сообщили в Минобороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама. Причиной трагедии стала техническая неисправность, огневого воздействия по Ми-24 не было. В ведомстве отметили, что борттехник вертолета получил травмы, и его оперативно эвакуировала поисково-спасательная группа на аэродром Хмеймим