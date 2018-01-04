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Фокус: Украина

Губернатор закликав мера Світловодська налагодити роботу міськради (84)

Кіровоград24.com 2018.01.04 15:53
Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко провів робочу зустріч із Світловодським міським головою Валентином Козярчуком за участі першого заступника голови ОДА Сергія Коваленка, директора департаменту фінансів ОДА Сергія Шеремета та секретаря Світловодської міськради Юрія Сап'янова - повідомляє сайт Кіровоградської ОДА. Керівник ОДА вкотре закликав Світловодського міського голову організувати
ГЕПАТИТ, НИКОЛАЕВ, РАЗЛИВ, ВСПЫШКА, ВОДА, ЗАБОЛЕВАНИЕ, Шевченко, Гайдаржи, Клочко, Украина
2018.01.04 (84)

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