Губернатор закликав мера Світловодська налагодити роботу міськради (84)

2018.01.04 (84)2018.01.03 (31) →
- Гепатит в Николаеве подтвержден у 16 взрослых и ребенка : ICTV Факти 17:36
- "Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США : Интерфакс газета 17:36
- Гепатит А в Николаеве: диагноз подтвердили у 16 взрослых и ребенка : Телеканал новин "24" 17:30
- Гепатит А в Николаеве: местные власти уточнили количество заболевших : Vector News 17:16
- В Николаеве врачи предлагают самостоятельно покупать вакцину против гепатита А : Новости N 17:15
- В полиции возбудили дело по факту эпидемии гепатита А в Николаеве : 0512.com.ua 17:01
- В Николаеве вспышка гепатита. Проверят всех продавцов воды : SiteUA 16:55
- Диагноз "гепатит А" подтвержден у 16 взрослых и одного ребенка, находящихся в больницах Николаева : Интерфакс-Україна 16:36
- Уже 33 жителя Николаева в больнице из-за гепатита, среди них - 6 детей : Еспресо TV 16:34
- Гепатит А подтвержден у половины попавших в больницы в Николаеве : DsNews 16:33
- Гепатит А в Николаеве: местные власти уточнили количество заболевших : Passage.com.ua 16:29
- Кому разрешат отключить квартиру от централизованного отопления в 2018 году: Закон Украины "О ЖКУ" : Domik.net 16:27
- В Николаеве проверили семь точек продажи воды, с которым контактировали больные на гепатит А - пять уже закрылись : Преступности.нет 16:26
- Вспышка гепатита в Николаеве: Диагноз подтвержден у 16 человек : Arena.press 16:12
- Вспышка гепатита в Николаеве: Диагноз подтвержден у 16 человек : 112.ua 16:03
- Губернатор закликав мера Світловодська налагодити роботу міськради : Кіровоград24.com 15:53
- В ОГА решили проверить, как лечат заболевших гепатитом в инфекционных больницах Николаева : Times.com.ua 15:53
- Вспышка гепатита в Николаеве: люди в панике, а воду советуют кипятить - спецкор : Голос Столицы 15:42
- Патриарх России Кирилл направил письмо президенту Азербайджана : SalamNews 15:42
- Вспышка опасной болезни в Украине: под удар попали дети : Politeka 15:40
- Вспышка гепатита в Николаеве: врачи призывают не паниковать : Новости N 15:15
- Гепатит А в Николаеве: местные власти уточнили количество заболевших : Arena.press 15:12
- Вспышка гепатита А в Николаеве: стало известно точное количество заболевших : "Наша газета" (Луганск) 15:09
- Вспышка гепатита А в Николаеве: стало известно точное количество заболевших : MIGnews.com.ua 15:08
- В больницах Николаева достаточно мест и лекарств для лечения гепатита А, - ОГА : Маю право 15:01
- В Николаеве вспышка заболеваемости гепатитом А: в больницу поступило более 30 человек : Николаевские Известия 14:50
- Гепатит А в Николаеве: местные власти уточнили количество заболевших : РБК-Україна 14:41
- Пили воду из пунктов разлива: в Украине зафиксирована вспышка гепатита : Обозреватель 14:40
- У Савченко проверили инфекционные больницы, лекарств для заболевших гепатитом достаточно : НикВести 14:14
- SkyUP відкриє чартери із Харківського аеропорту : Національна радіокомпанія України 14:09
- Вспышка гепатита в Николаеве: в городе устроили проверку всей воды, продающейся на разлив : NewsOne 14:09
- Николаевская ОГА займется проверкой предоставления помощи заразившимся гепатитом А : Николаев в подробностях 13:33
- "Чистая вода" заявила, что не имеет отношения к воде из киосков, которой николаевцы могли заразиться гепатитом А : Николаев в подробностях 13:33
- "Торговцы гепатитом А": В Николаеве проверят всех поставщиков питьевой воды : Вибори в Україні та світі 13:17
- Вспышка гепатита в Николаеве: в городе проверят всех продавцов воды на разлив : Media House 13:07
- Гепатит в Николаеве: Госпродпотребслужба проинформировала о текущей ситуации : Times.com.ua 12:53
- Получены снимки Земли и Луны с расстояния 5 миллионов километров : Спутник 12:47
- Вспышка гепатита в Николаеве: в городе проверят всех продавцов воды : Вибори в Україні та світі 12:47
- В Николаеве произошла вспышка гепатита А : Грім-Інфо 12:42
- Вспышка гепатита в Николаеве: Власти проверят всех продавцов питьевой воды : DsNews 12:33
- В Николаеве вспышка гепатита поразила уже 35 человек : Петр и Мазепа 12:25
- Вспышка гепатита в Николаеве: в городе проверят всех продавцов воды : Persona.top 12:25
- В Николаеве проверят продавцов воды на разлив после вспышки гепатита : #Буквы 12:19
- В Николаеве зафиксирована вспышка гепатита А : "Наша газета" (Луганск) 12:09
- Гепатит в Николаеве: Госпродпотребслужба проинформировала о текущей ситуации : ГолосUA 12:05
- Вспышка гепатита в Николаеве: госпитализированы 37 человек : ВестиUA 12:04
- Вспышка гепатита в Николаеве: заболевшие люди пили воду в пунктах разлива : The Kiev Times 11:53
- В Николаеве зафиксирована вспышка гепатита А : MIGnews.com.ua 11:38
- В Николаеве очищенная вода положила на больничную койку 32 человека, включая детей : Фраза.ua 11:34
- "Торговцы гепатитом А": В Николаеве проверят всех поставщиков питьевой воды : В Час Пик 11:17
- Вспышка гепатита в Николаеве: в городе проверят всех продавцов воды на разлив : Vector News 11:16
- В Николаевской ОГА из-за вспышки гепатита А заявили о проверке всех поставщиков питьевой воды : Новости N 11:15
- В связи с ситуацией, которая сложилась с заболеваемостью гепатитом А, в Николаеве проверят все пункты доочистки и розлива воды : Nikolaev-City.net 11:14
- Из-за вспышки гепатита в Николаеве проверяют всех продавцов воды на разлив : УРА-Информ 11:00
- Из-за вспышки гепатита в Николаеве проверяют всех продавцов воды на разлив : LikeNews 10:58
- Гепатит в Николаеве: жители пили воду из пунктов разлива : Ирта-Fax 10:48