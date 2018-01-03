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В Дании украли самую дорогую бутылку водки стоимостью миллион евро (ФОТО)

В Дании украли самую дорогую бутылку водки стоимостью миллион евро (ФОТО) (6)

ГолосUA 2018.01.03 22:05
В Копенгагене (Дания) была украдена одна из самых дорогих в мире бутылок водки, привезенная, по словам ее владельца, из России. Кража произошла в баре Café 33, где выставлена коллекция водок. Об этом сообщает датский телеканал TV2 в среду, 3 января, пишет DW. Стоимость бутылки оценивается в 1,1 млн евро. Владелец коллекции Брайан Энгберг сообщил о краже в полицию.
ВОДКА, БУТЫЛКА, КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ, СТОИМОСТЬ, ЕВРО, Нагель, Россия, Латвия, Санкт-Петербург, Москва
2018.01.04 (6)

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