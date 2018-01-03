Топ-10 моментов сборной Украины в 2017-м году (1)

Спорт.ua 2018.01.03 14:47

Данки Пустового и Кравцова, аллей-уп Боброва и передачи Лукашова ╘ fbu.ua Смотрите лучшие моменты с участием сборной Украины по баскетболу за минувший год. Источник - Федерация баскетбола Украины