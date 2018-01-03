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Фокус: Украина

Коломойский хочет от Украины уже почти 5,5 миллиардов долларов (1)

Петр и Мазепа 2018.01.03 19:25
Миноритарные акционеры "Укрнафты", входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, увеличили сумму претензий к Украине. Теперь за отобранную кормушку лишение контроля над "Укрнафтой" они хотят получить 5,439 млрд долларов. "В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что претензии миноритариев согласно поданному в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иску к Украине составляют 4,7 млрд долларов", - сообщает
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2018.01.04 (1)

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