Коломойский хочет от Украины уже почти 5,5 миллиардов долларов (1)

Петр и Мазепа 2018.01.03 19:25
Миноритарные акционеры "Укрнафты", входящие в сферу влияния группы "Приват"
Игоря Коломойского, увеличили сумму претензий к Украине. Теперь за
отобранную кормушку лишение контроля над "Укрнафтой" они хотят получить
5,439 млрд долларов.
"В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что
претензии миноритариев согласно поданному в Арбитражный институт Торговой
палаты Стокгольма иску к Украине составляют 4,7 млрд долларов", - сообщает
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, Latham & Watkins
, Украина
, Стокгольм
, Кипр