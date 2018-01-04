В порту Сирии оказались заблокированы 10 украинских моряков (53)

Passage.com.ua 2018.01.04 07:29

В Сирии в порту Тартус из-за долгов судовладельца оказались заблокированы 10 украинских моряков. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации "Ассоль". "4 месяца назад 10 украинских моряков торгового флота при посредничестве предприятия "Альянс навигейшн" (Херсон) заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан на борт судна... местом посадки на судно оказалась на самом деле Сирия", - говорится в сообщении.