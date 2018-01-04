В порту Сирии оказались заблокированы 10 украинских моряков (53)

2018.01.04 (53)2018.01.03 (28) →
- В Сирии из-за долгов судовладельца "застряли" 10 украинских моряков : Порты Украины 16:34
- 10 украинских моряков застряли в Сирии : Мариупольские новости 16:01
- Пять херсонских моряков 4 месяца находятся на арестованном судне в Сирии : Kherson.life 15:54
- Десять украинских моряков застряли на арестованном судне в Сирии : ВестиUA 15:04
- В сирийском порту "застряли" 10 украинских моряков: известна причина : Bigmir)net ВИДЕО 13:16
- Порт в Сирии не могут покинуть десять украинских моряков с судна-нарушителя сакнкций : BlackSeaNews.net 13:02
- Десять украинцев застряли на арестованном судне в Сирии : Аргументы и Факты Украина 12:08
- Главой жюри Каннского фестиваля стала обладательница двух "Оскаров" : Аргументы и Факты Украина 12:08
- В Сирии у наших моряков отобрали паспорта, "чтоб не болтались, где ни попадя" : Комсомольская Правда в Украине 12:01
- Десять украинских моряков застряли на арестованном судне в порту Сирии и не могут вернуться на родину : Times.dn.ua 11:53
- В порту Сирии из-за долгов судовладельца застряли 10 украинских моряков, среди которых трое николаевцев : Шиповник.ua 11:43
- Украинские моряки доверились херсонскому лже-крюингу и надолго "застряли" в опасном порту Сирии : SeafarersJournal.com 11:43
- Десять украинских моряков четыре месяца находятся на арестованном судне в Сирии : Факты и комментарии 11:34
- В Сирии 10 украинских моряков остаются в заложниках на протяжении 4-х месяцев : Ведомости-Украина 11:16
- Десять украинских моряков застряли в сирийском порту из-за долгов судовладельца : Новости N 11:15
- В сирийском порту за долги арестовано судно, 10 украинцев не могут вернуться домой : 2000.ua 11:00
- Десять украинцев застряли на арестованном судне в Сирии : ICTV Факти 10:36
- Сирия стала ловушкой для украинских моряков (ФОТО) : Паноптикон 10:23
- Десять украинских моряков застряли на арестованном судне в Сирии : Одесса News 10:21
- Украинские моряки не могут вернуться из Сирии из-за долгов судовладельца : Vector News 10:17
- Трое николаевских моряков уже четыре месяца томятся в сирийском "плену" : Николаевские новости 10:14
- Десять украинских моряков застряли на арестованном судне в порту Сирии и не могут вернуться на родину : ОстроВ 10:10
- Десять украинских моряков "застряли" на арестованном судне в Сирии : МИГ Запорожья 10:07
- Синоптики рассказали о погоде на Рождество: карта : МИГ Запорожья 10:07
- Десять украинских моряков застряли в сирийском порту : Багнет 10:01
- Вперше за 150 років: Жителі Землі зможуть спостерігати унікальне місячне затемнення : LifeInvest.com.ua 10:01
- В порту Сирии из-за долгов судовладельца застряли 10 украинских моряков, среди которых трое николаевцев : Маю право 10:01
- В порту Сирии "застряли" 10 украинских моряков : Гуру.ua 09:42
- В Сирии 10 украинских моряков принудительно держат на арестованном судне, - СМИ : Еспресо TV 09:34
- В порту Сирии из-за долгов судовладельца застряли 10 украинских моряков, среди которых трое николаевцев : Преступности.нет 09:26
- В Сирии у украинских моряков отобрали паспорта и держат на арестованном судне : УкрОП.org 08:59
- За чужие долги. В Сирии на судне застряли 10 украинских моряков, 3 из них - из Николаева : Iнше ТВ 08:47
- Украинские моряки застряли на арестованном судне в Сирии, - благотворительная организация : УкропNews.com 08:15
- Пятерых херсонских моряков отправили выживать в охваченную войной Сирию : Типичный Херсон 07:50
- В Сирии на арестованном судне застряли десять украинских моряков : РИА Мелитополь 07:37
- В порту Сирии оказались заблокированы 10 украинских моряков : Passage.com.ua 07:29
- В Сирии на арестованном судне застряли десять украинских моряков : Noocrat 07:21
- Сирия стала ловушкой для украинских моряков : Znaj.ua 07:17
- Десять украинских моряков застряли на арестованном судне в Сирии : Укринформ 07:16
- В Сирии арестовали судно с 10 украинскими моряками : Гордон 06:06
- Порт в Сирии не могут покинуть десять украинских моряков : Bigmir)net Новости 05:39
- Порт Сирии не могут покинуть десять украинских моряков : Корреспондент.net 05:16
- В порту Сирии оказались заблокированы 10 украинских моряков : Vector News 05:16
- В порту Сирии оказались заблокированы 10 украинских моряков : Arena.press 05:12
- В порту Сирии оказались заблокированы 10 украинских моряков : РБК-Україна 04:41
- Моряка из Одессы отправили в охваченную войной страну: денег нет, но вы держитесь : Взгляд из Одессы 03:18
- Десять украинских моряков застряли на арестованном судне в Сирии, - благотворительная организация : Arena.press 03:12
- Десять украинских моряков застряли на арестованном судне в Сирии, - благотворительная организация : 112.ua 03:02
- В порту Сирии "застряли" 10 украинских моряков : Сегодня.ua 02:42
- В Сирии на арестованном судне "застряли" 10 украинских моряков : ТСН.ua 02:14
- В Сирии на арестованном судне застряли десять украинских моряков : "Наша газета" (Луганск) 02:09
- В Сирии на арестованном судне застряли десять украинских моряков : ЛІГАБізнесІнформ 01:37
- Обзор СМИ. О чем говорил и молчал Павелко : Прессинг.net.ua 01:37
- В порту Сирии "застряли" 10 украинских моряков : Noocrat 01:21
- Сын депутата Госдумы окончил военный колледж в США : NoNaMe 01:21