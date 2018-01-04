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ФСБ охотится на украинцев в РФ - СБУ

ФСБ охотится на украинцев в РФ - СБУ (61)

ProUA.com.ua 2018.01.03 22:40
В СБУ предупредили об опасности поездок украинцев в Россию, отметив, что "ФСБ охотится на наших граждан на российской территории". Об этом говорится в комментарии ведомства относительно задержания в Москве участника АТО Олега Негоды. - В связи с этим глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в антитеррористической операции, воздержаться от поездок в Россию и временно оккупированные
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2018.01.04 (61)

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