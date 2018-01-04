Google в 2016 году перевела на оффшоры 15,9 млрд евро, - СМИ (59)

Газета День 2018.01.04 12:27

Фото Reuters Американская корпорация Google в 2016 году перевела на счет оффшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских островах, 15,9 млрд евро (19,2 млрд долларов) чтобы избежать уплаты налогов. Об этом свидетельствуют документы, переданные компанией в Нидерландскую торговую палату, сообщило Bloomberg. Как отмечает агентство, Google применяет две схемы, чтобы освободить от налогообложения большую часть своего международного прибыли, под