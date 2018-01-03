В Киеве двое мужчин обустроили киностудию, где снимали пропаганду для российских СМИ (7)

NewsOne 2018.01.03 22:39

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, которые работали в интересах спецслужб России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook. "Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", - сообщили в СБУ.