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Фокус: Украина

В Киеве двое мужчин обустроили киностудию, где снимали пропаганду для российских СМИ (7)

NewsOne 2018.01.03 22:39
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, которые работали в интересах спецслужб России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook. "Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", - сообщили в СБУ.
ПРОПАГАНДИСТ, СПЕЦСЛУЖБА, ИНСТРУКЦИЯ, МОНТАЖ, КУРАТОР, КИЕВ, Россия, Киев, Украина, Крым
2018.01.04 (7)

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