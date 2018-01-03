В Киеве двое мужчин обустроили киностудию, где снимали пропаганду для российских СМИ (7)

2018.01.04 (7)2018.01.03 (38) →
- В Киеве разоблачили киностудию российских пропагандистов : Укринформ 01:47
- В Киеве задержали пропагандистов, которые снимали сюжеты для росСМИ : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- В Киеве задержали пропагандистов, которые снимали сюжеты для росСМИ : УСБН Житомир 01:16
- В Киеве задержали пропагандистов, которые снимали сюжеты для росСМИ : УСБН Запоріжжя 01:14
- СБУ заявила о разоблачении в Киеве "антиукраинских пропагандистов" : РИА Новости Украина 00:38
- В Киеве накрыли пропагандистов, работающих на Кремль : АСН.in.ua 00:12
- В Киеве задержали пропагандистов, которые снимали сюжеты для росСМИ : Антикор.com.ua 00:10