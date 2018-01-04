Сирийская бойня: Россия понесла самые большие потери за все время проведения военно-воздушной операции в Сирии (33)

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- Сирийская бойня: Россия понесла самые большие потери за все время проведения военно-воздушной операции в Сирии : УСБН Житомир 02:16
- Сирийская бойня: Россия понесла самые большие потери за все время проведения военно-воздушной операции в Сирии : УСБН Івано-Франківськ 02:16
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- Авиабазу РФ в Сирии обстреляли минометами, уничтожено 7 самолетов : Vector News 02:16
- Во время обстрела российской авиабазы в Сирии были уничтожены семь самолетов - Ъ : Зеркало недели. Украина 02:14
- Сирийская бойня: Россия понесла самые большие потери за все время проведения военно-воздушной операции в Сирии : УСБН Запоріжжя 02:13
- Во время обстрела российской авиабазы в Сирии были уничтожены семь самолетов - Ъ : Зеркало недели. Украина 01:47
- Почта Китая запускает в обращение серию марок, посвященную году Собаки : Синьхуа 01:47
- Во время обстрела российской авиабазы в Сирии были уничтожены семь самолетов - Ъ : УкропNews.com 01:45
- На Любешівщині впіймали браконьєрів : Район.in ua 01:44
- На российской авиабазе минометным огнем уничтожили минимум 7 военных самолетов : Винница Реал 01:35
- На авиабазе в Сирии уничтожено 7 российских самолетов: детали : Телеканал новин "24" 01:30
- Боевики устроили Путину горячий Новый год: уничтожено российские самолеты : Znaj.ua 01:17
- Сирийская бойня: Россия понесла самые большие потери за все время проведения военно-воздушной операции в Сирии : УСБН Вінниця 01:16
- В Днепре задержали наркодиллера-миллионера : УСБН Вінниця 01:16
- Российскую авиабазу в Сирии обстреляли из минометов - СМИ : Vector News 01:16
- Авиабаза РФ в Сирии подверглась нападению - СМИ : Arena.press 01:12
- В Сирии уничтожены 7 российских самолетов, - источники : Arena.press 01:12
- Российскую авиабазу в Сирии обстреляли из минометов - СМИ : "Наша газета" (Луганск) 01:09
- Авиабаза РФ в Сирии подверглась нападению - СМИ : Bigmir)net Новости 01:09
- В результате обстрела российской авиабазы в Сирии есть погибшие : В Кулаке 01:06
- 7 российских самолетов уничтожены в Сирии : Украина Сегодня 00:57
- Авиабаза РФ в Сирии подверглась нападению - СМИ : Корреспондент.net 00:46
- Німеччина не вірить, що американська зброя вирішить конфлікт на Донбасі : Українська правда 00:41
- В Сирии уничтожены 7 российских самолетов, - источники : РБК-Україна 00:41
- В результате обстрела российской авиабазы в Сирии есть погибшие : Хвиля 00:36
- После "победы" Путина в Сирии, потери в российской армии приросли многократно : FakeOFF 00:34
- В качестве поздравления с НГ: в Сирии на базе Хмеймим уничтожены семь российских самолетов : Политолог.net 00:27
- Минометная атака на российскую базу в Сирии: уничтожено 7 самолетов, есть пострадавшие : Вести.ua 00:16
- В Сирии обстреляли российскую авиабазу, уничтожены семь самолетов : АСН.in.ua 00:12
- СМИ: "Боевики обстреляли российскую военную базу в Сирии" : Украина по-арабски 00:11
- Сирийская бойня: Россия понесла самые большие потери за все время проведения военно-воздушной операции в Сирии : Антикор.com.ua 00:11
- Взорваны 7 самолетов, убиты российские военные: РФ понесла крупнейшие потери в Сирии : Обозреватель 00:10
- На российскую базу в Сирии напали, уничтожено семь самолетов : Вої 00:07
- Российскую авиабазу в Сирии обстреляли из минометов - СМИ : ЛІГАБізнесІнформ 00:07
- В Сирии на базе Хмеймим уничтожены семь российских самолетов : В Кулаке 00:06
- Исламисты за день уничтожили семь российских самолетов в Хмеймиме, - СМИ : DsNews 00:03
- Нападение на российскую базу в Сирии: уничтожено 7 самолетов : 112.ua 00:02