Сирийская бойня: Россия понесла самые большие потери за все время проведения военно-воздушной операции в Сирии (33)

Антикор.com.ua 2018.01.04 00:11

Сирийская бойня: Россия понесла самые большие потери за все время проведения военно-воздушной операции в Сирии В результате обстрела авиабазы Хмеймим были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно- транспортный самолет Ан-72, сообщило российское издание "Коммерсантъ". Радикальные исламисты обстреляли 31 декабря из минометов авиабазу Хмеймим,