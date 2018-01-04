В Днепре неизвестные открыли стрельбу во дворе дома, есть пострадавшие (42)

ГолосUA 2018.01.04 14:35

В одном из районов Днепра неизвестные злоумышленники открыли стрельбу из травматического оружия во дворе частного дома, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. По словам правоохранителей, инцидент произошел 3 января 2018 года в 20:20 в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра. "Во двор частного дома забежали неизвестные и начали стрелять.