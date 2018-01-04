В Днепре неизвестные открыли стрельбу во дворе дома, есть пострадавшие (42)

- Днепр: во дворе частного дома устроили стрельбу. Есть пострадавшие : Таймер Одесса 17:14
- В Днепре произошла перестрелка, есть пострадавшие : ТВі 16:57
- Руководство "МЮ" обеспокоено возможным уходом Моуринью : Прессинг.net.ua 16:37
- В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу : РИА Мелитополь 16:37
- В Днепре злоумышленники ворвались в частный дом и устроили стрельбу, есть пострадавшие : Arena.press 16:12
- В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу : ЛІГАБізнесІнформ 16:08
- В Днепре неизвестные устроили стрельбу, есть раненые : Соцпортал 15:45
- В Днепре произошла стрельба в частном доме, есть раненые : Слово і Діло 15:45
- В Днепре во дворе частного дома произошла стрельба : РИА Новости Украина 15:38
- Глава держави підписав Закон про запобігання та протидію домашньому насильству : Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 15:26
- В Днепре мужчины устроили стрельбу во дворе частного дома : Dnepr.com 15:26
- В частном доме Днепра произошла стрельба: есть пострадавшие : Телеграф.com.ua 15:14
- Во дворе дома в Днипре произошла стрельба : АСН.in.ua 15:12
- В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома : "Наша газета" (Луганск) 15:09
- Щодо боржників, у яких є заборгованість зі сплати аліментів за 6 місяців, будуть застосовуватися нові засоби примусового виконання рішень : Антенна on-line 15:08
- В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома : MIGnews.com.ua 15:08
- В Днепре злоумышленники ворвались в частный дом и устроили стрельбу, есть пострадавшие : 112.ua 15:03
- В Днепре на территорию частного дома ворвались неизвестные и открыли стрельбу по людям (ФОТО 18+) : 0564.ua Кривой Рог 15:01
- Двор залит кровью: в Днепре неизвестные открыли стрельбу во дворе дома, есть пострадавшие : Инфолайн 14:46
- По факту стрельбы из травматического пистолета полиция начала расследование : RIC.ua 14:38
- В Днепре неизвестные открыли стрельбу во дворе дома, есть пострадавшие : ГолосUA 14:35
- В Днепре обстреляли мужчин в частном доме : Кам'янске портал 14:28
- "Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-100 самых богатых клубов мира : Donbass.UA 14:28
- В Днепре неизвестные устроили стрельбу, есть раненые : Bigmir)net Новости 14:09
- В Днепре неизвестные устроили стрельбу во дворе частного дома : NewsOne 14:09
- В Днепре неизвестные ворвались во двор частного дома и открыли стрельбу : Событие Днепродзержинск 13:49
- В Днепре во дворе дома произошла стрельба : Страна.ua 13:47
- В Днепре неизвестные устроили стрельбу во дворе частного дома : Новый формат 13:19
- Назад в 90-е: в Днепре во время стрельбы ранили мужчин : Vgorode.ua 13:17
- В Днепре неизвестные открыли стрельбу во дворе дома, есть пострадавшие : Українські національні новини 13:17
- В Днепре неизвестные открыли стрельбу во дворе дома, есть пострадавшие : ПрессОрг24 13:16
- В Днепре мужчин расстреляли из травмата : 34 телеканал, Днепропетровск 13:04
- В Днепре обстреляли мужчин в частном доме : Газета "Лица" 13:01
- Корея предоставила условие экспорта морепродуктов из Украины : Газета "Лица" 13:01
- Вечерняя перестрелка в Днепре : Горожанин Днепропетровска 12:41
- В Приамурье стартовал очередной этап профилактической акции "Безопасный лед" : Газета БАМ 12:41
- Стрельба произошла в Днепре, есть раненые : Realist.online 12:35
- В Днепре неизвестные устроили стрельбу во дворе частного дома : Мост Днепр 12:09
- В Днепре неизвестные устроили стрельбу в частном доме (ФОТО) : 056.ua 12:00
- В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу: ранены двое (фото) : Днепр Час 10:29
- В Днепре двое устроили стрельбу посреди чужого двора, есть пострадавшие : Новости Днепра 10:26
- В Днепре стреляли на частном подворье : Кстати+ 09:58
- В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу: ранены двое : ДнепрCity.net 09:11
- В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу: ранены двое : Днепропетровские новости 08:40
- В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу: ранены двое : Hronika.info 07:43
- В Днепре произошло разбойное нападение. Двое тяжело ранены : Днепр Вечерний 06:29
- Нападавшие с пистолетом незаметно вошли во двор за гостями : Gazeta.ua 02:05
- В Днепре неизвестные ворвались во двор дома и открыли стрельбу: ранены двое : Информатор 00:47