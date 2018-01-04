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Стало известно о давнем падении ракеты на город в КНДР во время испытаний (фото) (56)

UBP 2018.01.04 12:57
В Северной Корее после неудачного испытания упала межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия "Хвасон-12". Об этом пишет журнал The Diplomat, который специализируется на азиатской тематике. ЧП произошло 29 апреля 2017 года, однако о нем стало известно только сейчас. Пуск ракеты состоялся с аэродрома Пукчан в южной части Пхеньяна, однако вскоре она упала в городе Токчхон.
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