Стало известно о давнем падении ракеты на город в КНДР во время испытаний (фото) (56)

UBP 2018.01.04 12:57

В Северной Корее после неудачного испытания упала межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия "Хвасон-12". Об этом пишет журнал The Diplomat, который специализируется на азиатской тематике. ЧП произошло 29 апреля 2017 года, однако о нем стало известно только сейчас. Пуск ракеты состоялся с аэродрома Пукчан в южной части Пхеньяна, однако вскоре она упала в городе Токчхон.