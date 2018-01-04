Бюджет-2018: Гриневич рассказала, сколько денег выделено на науку (52)

Слово і Діло 2018.01.04 12:45

На финансирование науки предусмотрено 6,1 миллиарда гривен в 2018 году. Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины. Лилия ГриневичМинистр образования и науки УкраиныГриневич планирует в 2020 году ликвидировать очереди в детские садыСказано 29 сентября 2017 г.Статус обещания: В процессе "В этом году финансирование науки в Украине увеличилось более чем на 30% -