Бюджет-2018: Гриневич рассказала, сколько денег выделено на науку (52)

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- На финансирование науки в Украине предусмотрено более 6 млрд грн в 2018 году : Главное 13:05
- На финансирование университетской науки и НАН в Украине выделили более 6 млрд грн на 2018 год : 112.ua 13:02
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