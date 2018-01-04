"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых богатых футбольных клубов мира (51)

Факты и комментарии 2018.01.04 14:34

Издание Soccerex составило рейтинг 100 самых "зажиточных" футбольных клубов мира. В топ-50 попали украинские гранды - "Шахтер" и "Динамо". Донецкий клуб с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 миллионов евро занял 22-е место, киевский - 41-е (финансовый индекс - 0,547, а общая стоимость игроков - 87 миллионов евро). Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу.