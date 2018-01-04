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Не выпустят из страны и заберут права: Порошенко одобрил усиление ответственности за неуплату алиментов

Не выпустят из страны и заберут права: Порошенко одобрил усиление ответственности за неуплату алиментов (110)

Политолог.net 2018.01.04 15:28
4.01.2018 14:28 Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов". Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов.
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