Не выпустят из страны и заберут права: Порошенко одобрил усиление ответственности за неуплату алиментов (110)

Политолог.net 2018.01.04 15:28

4.01.2018 14:28 Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов". Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов.