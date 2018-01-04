Порошенко подписал закон о борьбе с домашним насилием (77)

Капитал 2018.01.04 14:20

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины No 2229-VIII "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", сообщила пресс-служба главы государства. Как ранее сообщалось, закон раскрывает тему домашнего насилия. "В нем более полно и четко дано определение общественно опасных деяний в сфере насилия, а именно - физического, домашнего, сексуального насилия, а также принуждения к браку, аборту, стерилизации и незаконного проведения