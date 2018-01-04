Путин продлил ограничения на транзит грузов из Украины через территорию РФ (87)

#Буквы 2018.01.04 16:19

Президент России Владимир Путин продлил на полгода - до 30 июня 2018 года ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Об этом сообщает российское агентство ТАСС. Так, Путин продлил действие указа о мерах "по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ" при транзитных перевозках грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.