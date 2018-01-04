В Сумах ожидается туман (3)

0542.ua Сумы 2018.01.04 19:01
18:30, 4 января Общество
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со
ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 5
января, в Сумах и области ожидается туман, видимость 200-500 м.
Ночью и днем будет облачно, небольшие осадки, туман, на дорогах местами
гололедица.
Ветер юго-восточный 5-10 м / с.
Температура воздуха по городу ночью около 0, днем достигнет 2-4 тепла.
туман
ГРАДУС, ДОЖДЬ, ТЕМПЕРАТУРА, СИНОПТИК, ПОГОДА, ТЕПЛО, Украина
, Киев