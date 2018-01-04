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В Сумах ожидается туман (3)

0542.ua Сумы 2018.01.04 19:01
18:30, 4 января Общество Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 5 января, в Сумах и области ожидается туман, видимость 200-500 м. Ночью и днем будет облачно, небольшие осадки, туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха по городу ночью около 0, днем достигнет 2-4 тепла. туман
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2018.01.05 (3)

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