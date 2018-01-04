В Польше уверяют, что приняли более миллиона украинских беженцев (8)

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- Климкин и Геращенко посоветовали Варшаве не путать беженцев с трудовыми мигрантами : Зеркало недели. Украина 02:17
- Климкин и Геращенко посоветовали Варшаве не путать беженцев с трудовыми мигрантами : УкропNews.com 02:15
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- "Украинцы спасают экономику Польши". Климкин ответил на скандальное заявление польского премьера : Kordon.com.ua 01:54
- Геращенко прокомментировала заявление о тысячах украинских беженцев в Польше : Novosti.UA 01:22
- Геращенко прокомментировала заявление о тысячах украинских беженцев в Польше : Media House 01:07
- Статус беженца в Польше за два года получили 88 украинцев, - Климкин : Газета День 00:27