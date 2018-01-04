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В Польше уверяют, что приняли более миллиона украинских беженцев

В Польше уверяют, что приняли более миллиона украинских беженцев (8)

Вести-UA 2018.01.04 13:04
Большинство из них приехали с территорий, охваченных войной КИЕВ. Сегодня, 12:39. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Польша приняла у себя 1,5 миллиона украинцев и большинство из них приехали с территорий, охваченных войной. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном, сообщает Европейская правда со ссылкой на Польское радио.
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2018.01.05 (8)

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