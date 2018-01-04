Пьяный боевик в оккупированной Макеевке напал на авто ОБСЕ (8)

Экономические известия 2018.01.04 23:33

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. 3 января в оккупированной Макеевке Донецкой области боевик "ДНР" в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, информирует еizvestia.com. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 4 января на сайте организации. "3 января, находясь в Макеевке, команда миссии видела двух мужчин, по всей