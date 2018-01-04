Пьяный боевик в оккупированной Макеевке напал на авто ОБСЕ (8)

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- Нетрезвый боевик "ДНР" повредил автомобиль миссии ОБСЕ в Макеевке : УСБН Івано-Франківськ 03:16
- Десятки погибших: войска Путина нанесли смертельный удар : УСБН Вінниця 03:16
- Нетрезвый боевик "ДНР" повредил автомобиль миссии ОБСЕ в Макеевке : УСБН Вінниця 03:16
- Нетрезвый боевик "ДНР" повредил автомобиль миссии ОБСЕ в Макеевке : УСБН Запоріжжя 03:13
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