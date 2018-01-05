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Фокус: Украина

Глава МИД Германии не приехал на Донбасс из-за непогоды (5)

Kordon.com.ua 2018.01.04 14:54
Погодные условия не позволили министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетить линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин. При этом Климкин добавил, что они планируют посетить зону АТО в течение этого месяца. "Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром
ГАБРИЭЛЬ, ДОНБАСС, ГЕРМАНИЙ, РАЗГРАНИЧЕНИЕ, ПАВЕЛ, УКРАИНА, Климкин, Германия, Украина, Россия, Киев, Франция
2018.01.05 (5)

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