Глава МИД Германии не приехал на Донбасс из-за непогоды (5)

Kordon.com.ua 2018.01.04 14:54

Погодные условия не позволили министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетить линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин. При этом Климкин добавил, что они планируют посетить зону АТО в течение этого месяца. "Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром