Правительство увеличило страховые выплаты для пострадавших на производстве (7)

ЮжНьюз.com.ua 2018.01.04 23:28

4 Январь 2018 ЮжНьюз С 1 января 2018 года вступило в действие принятое 27 декабря постановление Кабинета Министров Украины "О перечислении размера страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности (членам их семей)". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики. Как сообщили в Минсоцполитики, постановлением установлен коэффициент