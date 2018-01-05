Правительство увеличило страховые выплаты для пострадавших на производстве (7)

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- Медики уверяют, что в Николаеве нет эпидемии гепатита А : "Наша газета" (Луганск) 04:09
- ОБСЕ заявляет о росте числа взрывов в Донецкой области : "Наша газета" (Луганск) 04:09
- Медики уверяют, что в Николаеве нет эпидемии гепатита А : ЛІГАБізнесІнформ 03:08
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- Полиция Николаева открыла уголовное производство по факту заражения гепатитом А : Гордон 01:35
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