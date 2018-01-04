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Фокус: Украина

Омелян пригрозил ввести высокие штрафы для водителей, которые мусорят на обочинах (1)

АСН.in.ua 2018.01.04 14:13
В Министерстве инфраструктуры Украины собираются инициировать введение штрафов для водителей, которые мусорят на обочине. Об этом у себя на страничке в социальной сети Facebook пишет министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Мусор на обочинах разбрасывает не Укравтодор, не премьер-министр или министр, а преимущественно автомобилисты: окурки, целые мешки и бутылки. Убираем и будем инициировать высокие суммы штрафов за это безобразие и
МУСОР, ОКУРОК, ШТРАФ, РАЗГИЛЬДЯЙСТВО, БЕЗОБРАЗИЕ, АВТОМОБИЛИСТ, Омелян, Украина
2018.01.05 (1)

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