М'янма відзначає 70-річчя незалежності (2)

ТВі 2018.01.04 19:56

Фото: news.cn М'янма стала незалежною країною на початку 1948 року Уряд М'янми сьогодні провів урочистості з нагоди 70-річчя незалежності в столиці Найп'їдо і місті Янгон, повідомляє агентство "Сіньхуа". На муніципальній площі столиці близько 3000 делегатів уряду, парламенту і збройних сил, одягнені в традиційні уніформу, обійшли стрій почесної варти. Перший віце-президент М'янми У М'їн Шве зачитав вітального листа від президента У Тхіна Чжо.