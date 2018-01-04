М'янма відзначає 70-річчя незалежності (2)

ТВі 2018.01.04 19:56
Фото: news.cn
М'янма стала незалежною країною на початку 1948 року
Уряд М'янми сьогодні провів урочистості з нагоди 70-річчя незалежності в
столиці Найп'їдо і місті Янгон, повідомляє агентство "Сіньхуа".
На муніципальній площі столиці близько 3000 делегатів уряду, парламенту і
збройних сил, одягнені в традиційні уніформу, обійшли стрій почесної варти.
Перший віце-президент М'янми У М'їн Шве зачитав вітального листа від
президента У Тхіна Чжо.
ОГРАНИЧЕНИЕ, КАЗАХСТАН, ТРАНЗИТ, ГРУЗ, ПЕРЕВОЗКА, ПУТИН, Путин
, Украина
, Россия
, Казахстан
, Кыргызстан
, Беларусь