Украинский депутат за год стал обладателем 63 квартир (8)

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- Депутат Черновецкого горсовета за год приобрел 63 квартиры, из которых 31 - в один день : Преступности.нет 05:26
- "Я строю дома и сдаю их в эксплуатацию". Депутат Черновицкого горсовета опроверг покупку 63 квартир : Гордон 02:35
- Не обязан объяснять: депутат от БПП отказался комментировать покупку 62 квартир : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- Не обязан объяснять: депутат от БПП отказался комментировать покупку 62 квартир : УСБН Житомир 00:16
- Не обязан объяснять: депутат от БПП отказался комментировать покупку 62 квартир : УСБН Вінниця 00:16
- Не обязан объяснять: депутат от БПП отказался комментировать покупку 62 квартир : УСБН Запоріжжя 00:14
- Не обязан объяснять: депутат от БПП отказался комментировать покупку 62 квартир : Антикор.com.ua 00:10
- Депутат из Черновцов за год купил 63 квартиры : ABCnews.com.ua 00:03
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