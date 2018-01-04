Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украинский депутат за год стал обладателем 63 квартир

Украинский депутат за год стал обладателем 63 квартир (8)

Главред 2018.01.04 18:35
Стоимость на жилье в компании самого депутата ООО "Ромтис Строй" достигает 900 долларов за квадратный метр. Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 63 квартиры 0372.ua В Черновцах депутат городского совета от БПП Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 63 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения. При этом за один день он приобрел 31 квартиру, сообщает движение "Честно".
КВАРТИРА, РОМЕО, СКРИП, ЧЕРНОВЦЫ, ДЕПУТАТ, МЕТР, Ромтис Строй, Черновцы, Украина
2018.01.05 (8)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018