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"Не хотели и в другом храме": двухлетнего ребенка, на которого упал самоубийца, отказались отпевать, а все из-за&#8230;

"Не хотели и в другом храме": двухлетнего ребенка, на которого упал самоубийца, отказались отпевать, а все из-за&#8230; (15)

Корупція Інфо 2018.01.04 21:57
Ребенка все же отпел священник Киевского патриархата. В Запорожье служитель Украинской православной церкви Московского патриархата отказался завершать отпевание двухлетнего ребенка, погибшего в результате падения на нее самоубийцы, потому что она крещеная священниками Киевского патриархата, передает Коррупция.Инфо Популярное: Скандал набирает обороты: Канал "1 + 1" прокомментировал ситуацию с новогодним выпуском "Вечернего квартала"
ПАТРИАРХАТ, СВЯЩЕННИК, ЗАПОРОЖЬЕ, САМОУБИЙЦА, МОЛЧАНОВ, РЕБЕНОК, Молчанов, Полищук, Киев, Запорожье, Москва, Украина
2018.01.05 (15)

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