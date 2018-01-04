Корупція Інфо 2018.01.04 21:57

Ребенка все же отпел священник Киевского патриархата. В Запорожье служитель Украинской православной церкви Московского патриархата отказался завершать отпевание двухлетнего ребенка, погибшего в результате падения на нее самоубийцы, потому что она крещеная священниками Киевского патриархата, передает Коррупция.Инфо Популярное: Скандал набирает обороты: Канал "1 + 1" прокомментировал ситуацию с новогодним выпуском "Вечернего квартала"