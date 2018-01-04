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- В Запорожье отказались отпевать ребенка, на которого упал самоубийца : КиевПравда 05:37
- В Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего ребенка : Зеркало недели. Украина 04:17
- В Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего ребенка : УкропNews.com 04:15
- Неправильно крещеный: священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка : Vector News 02:16
- В Запорожье священнослужитель церкви МП отказался отпевать погибшего малыша : ZpTown 02:14
- В Запорожье священник УПЦ (МП) отказался отпевать трагически погибшего малыша, крещеного в УПЦ (КП) : IPress.ua 02:06
- Неправильно крещеный: священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка : "Наша газета" (Луганск) 01:09
- ДТП в Ужгороді: Skoda протаранила ВАЗ (ФОТО) : Мукачево.net 01:07
- В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца : LB.ua 01:07
- Запорожский гранитный карьер продали за "копейки" : Insider Life News 00:46
- В Запорожье священник отказался отпевать ребенка, который погиб из-за падения на него выпрыгнувшего из окна самоубийцы : Вести.ua 00:46
- Неправильно крещеный: священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка : ЛІГАБізнесІнформ 00:37
- Тоттенхэм потерял очки в матче с Вест Хэмом : Football.ua 00:37
- В Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка : УСБН Житомир 00:16
- В Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка : УСБН Вінниця 00:16
- В Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- УПЦ обратится к священникам в ОРДЛО по поводу освобождения пленных : Твоя Библия 00:14
- В Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка : УСБН Запоріжжя 00:14
- "Неправильно крещеный": в УПЦ МП отказались отпевать ребенка : ЛІГАБізнесІнформ 00:08
- На Запоріжжі вилучено контрабандного алкоголю на суму 1,2 мільйона гривень : Агро Перспектива 00:08