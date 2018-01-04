"Пытал и издевался": На Киевщине молодая женщина выпала из окна из-за сожителя (9)

В Час Пик 2018.01.04 18:45

Pin It На Киевщине произошла жуткая трагедия: 33-летняя женщина выбросилась из окна многоэтажки, спасаясь от пыток своего парня. Об этом на официальной странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области, новость Киева передает Час Пик. Трагедия произошла в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района. Пара проживала вместе 3 месяца в арендованной квартире.