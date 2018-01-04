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Фискалы искали в "Киевстаре" 2,4 млрд неуплаченных налогов

Фискалы искали в "Киевстаре" 2,4 млрд неуплаченных налогов (13)

АСН.in.ua 2018.01.04 21:13
Государственная налоговая служба проводила обыски в офисе оператора "Киевстар" 4 января в рамках расследования о неуплате оператором около 2,4 миллиарда гривен налогов, сообщила на своей странице в соцсети пресс- секретарь ГФС Наталья Непряхина. По ее словам, сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ДФС провели обыски "с целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве". Обыски проводились по
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2018.01.05 (13)

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