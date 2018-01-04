Фискалы искали в "Киевстаре" 2,4 млрд неуплаченных налогов (13)

АСН.in.ua 2018.01.04 21:13

Государственная налоговая служба проводила обыски в офисе оператора "Киевстар" 4 января в рамках расследования о неуплате оператором около 2,4 миллиарда гривен налогов, сообщила на своей странице в соцсети пресс- секретарь ГФС Наталья Непряхина. По ее словам, сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ДФС провели обыски "с целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве". Обыски проводились по