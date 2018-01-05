Суд в Грузии приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы (165)

Информбюро ПСПУ 2018.01.05 17:18

Суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Такое решение объявил судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе, передает УНН со ссылкой на "Грузия Онлайн". М.Саакашвили было предъявлено обвинение по статье "злоупотребление служебными полномочиями" по делу Сандро Гиргвлиани. "Судья признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года", - сказано в сообщении.