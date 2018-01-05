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В Украине разработали новый реактивный гранатомет (фото) (6)

УСБН Житомир 2018.01.05 01:16
Специалисты конструкторского бюро Луч завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Об этом в четверг, 4 января, пишет Народная армия. Отмечается, что гранатомет заменит советский реактивный пехотный огнемет Рысь, который в 2014 году был снят с вооружения, потому что истек срок хранения смеси. Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легко бронированной и не бронированной техники, сооружений полевого типа
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2018.01.05 (6)

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