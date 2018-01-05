В США украинская модель попала в аварию, состояние девушки критическое (70)

Новости Ю 2018.01.05 13:20

Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга фотограф Наталья Кордано были госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии в Лос-Анджелесе. Об этом 4 января в Facebook сообщил их друг Кирилл Дубровин. По его словам, состояние Кузьменко критическое - у нее зафиксировали черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждение внутренних органов. В комментарии к посту Дубровин добавил, что модель пребывает в коме.