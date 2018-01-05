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Фокус: Украина

В США украинская модель попала в аварию, состояние девушки критическое (70)

Новости Ю 2018.01.05 13:20
Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга фотограф Наталья Кордано были госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии в Лос-Анджелесе. Об этом 4 января в Facebook сообщил их друг Кирилл Дубровин. По его словам, состояние Кузьменко критическое - у нее зафиксировали черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждение внутренних органов. В комментарии к посту Дубровин добавил, что модель пребывает в коме.
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2018.01.05 (70)

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