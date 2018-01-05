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В Финляндии от удара дверью самолета погиб немецкий пилот

В Финляндии от удара дверью самолета погиб немецкий пилот (53)

Vector News 2018.01.05 16:16
В финском аэропорту Киттиля пилот самолета австрийской компании Skyline Aviation погиб от внезапного удара дверью машины. Об этом сообщает издание Ilta Sanomat. "Капитан собирался сесть в самолет, когда дверь внезапно открылись и ударила его, он погиб, несмотря на усилия медиков", - рассказала представительница полиции Лапландии Хенна Келлониеми. Погибший пилот был гражданином Германии. 20-местный самолет Gulfstream G 150, который используется для частных
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