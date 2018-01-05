Javelin оснастят части ВСУ, расположенные далеко от фронта - WSJ (63)

- США опасаются, что предоставленное Украине оружие попадет в руки врагу - WSJ : Українські національні новини 18:17
- В США опасаются, что "Джавелины" могут попасть в руки к террористам на Донбассе : Информационное Сопротивление 17:42
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- WSJ сообщил о важном условии поставок ракет Javelin в Украину : Главное 17:05
- США опасаются, что предоставленные Украине Javelin станут объектом охоты и попадут к врагу, - WSJ : 112.ua 17:02
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- В США объясняют колебания с предоставлением оружия Украине : Укринформ 16:32
- США опасаются, что Украина лишится переданного ей оружия, - The WSJ : Политолог.net 16:27
- Американцы не отправят "Джавелины" в АТО, чтобы они не достались россиянам - СМИ : Черноморская телерадиокомпания 16:18
- Американцы не отправят "Джавелины" в зону АТО, чтобы они не достались россиянам : Местные вести 16:14
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- Ракеты Javelin передадут частям вне зоны АТО - СМИ : Контракты.ua 16:07
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- Javelin для ВСУ: чего больше всего боится Вашингтон : Znaj.ua 15:47
- США передадут Javelin частям ВСУ, расположенным далеко от фронта - The Wall Street Journal : Iнше ТВ 15:47
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- США опасаются, что Украина лишится переданного ей оружия и не разрешают отправлять его в зону АТО - WSJ : УкропNews.com 15:45
- "Чтобы не отобрали": Javelin от США получат только тыловые части ВСУ : ForPost 15:43
- В Киеве отловили бывшего "министра" из Крыма : RUpor.info 15:42
- США опасаются, что Украина лишится переданного ей оружия и не разрешают отправлять его в зону АТО - WSJ : УНИАН 15:32
- Вашингтон и Киев пытаются обеспечить, чтобы предоставленное Украине оружие не попало в руки врага - The Wall Street Journal : Гордон 15:06
- СМИ выяснили, какие части ВСУ получат Javelin : Слово і Діло 14:45
- Американцы не отправят "Джавелины" в АТО, чтобы они не достались россиянам - СМИ : Страна.ua 14:16
- Javelin оснастят части ВСУ, расположенные далеко от фронта - WSJ : Зеркало недели. Украина 14:14
- WSJ: Переданные Украине Javelin не попадут на фронт : Вести-UA 14:03
- СМИ: "Джавелинами" оснастят расположенные далеко от фронта части ВСУ, чтобы оружие не попало в руки противника : Times.dn.ua 13:53
- США боятся, чтобы ракеты Javelin не попали России - СМИ : Elise Journal 13:32
- Javelin оснастят части ВСУ, расположенные далеко от фронта - WSJ : Новости Ю 13:20
- Ракеты Javelin будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта - WSJ : Vector News 13:17
- США боятся, чтобы ракеты Javelin не попали России - СМИ : Vector News 13:16
- Переданные Украине американские Javelin не попадут на фронт: сначала громкие заявления - а потом потихоньку откат назад : News24UA 13:11
- Ракеты Javelin передадут частям вне зоны АТО - СМИ : Bigmir)net Новости 13:09
- Ракеты Javelin будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта - WSJ : "Наша газета" (Луганск) 13:09
- Javelin оснастят части ВСУ, расположенные далеко от фронта - WSJ : Хвиля 13:06
- Валерий Зеленский ушёл… : MayDay.rocks 13:05
- Javelin оснастят части ВСУ, расположенные далеко от фронта - WSJ : Четверта Влада 13:05
- В зоне АТО "Джавелинами" оснастят дальние участки фронта : Вчасно UA 13:02
- Ракеты Javelin будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта - WSJ : РИА Мелитополь 12:37
- СМИ: Переданные ВСУ Javelin не попадут на фронт : ReplyUA.net 12:36
- WSJ: США передадут Javelin в воинские части Украины, находящиеся вдалеке от фронта : ReplyUA.net 12:36
- Ракеты Javelin будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта - WSJ : Экономика.com.ua 12:31
- Американские Javelin не попадут на передовую : Днепр Вечерний 12:29
- Чтобы не попали к врагу: Javelin получат подразделения ВСУ, находящиеся далеко от фронта : Begemot.media 12:16
- СМИ: "ДЖАВЕЛИНАМИ" ОСНАСТЯТ РАСПОЛОЖЕННЫЕ ДАЛЕКО ОТ ФРОНТА ЧАСТИ ВСУ, ЧТОБЫ ОРУЖИЕ НЕ ПОПАЛО В РУКИ ПРОТИВНИКА : Newzz.in.ua 12:13
- Оружие из США в Украине не должно попасть в руки боевикам - The Wall Street Journal : Arena.press 12:13
- Власти Ирана критикуют требования студентов об отставке Рухани : Анадолу Турция 12:06
- Американские Javelin на донбасский фронт не попадут : Informator.media 12:06
- Чтобы не попали к врагу: Javelin получат подразделения ВСУ, находящиеся далеко от фронта : InfoResist.org 12:00
- Западным СМИ стало известно, попадет ли переданное США Украине оружие на фронт : Kordon.com.ua 11:54
- Переданные Украине американские Javelin не попадут на фронт, - The Wall Street Journal : Kordon.com.ua 11:54
- Американское оружие в Украине не должно оказаться в руках боевиков, - WSJ : Hronika.info 11:43
- Оружие из США в Украине не должно попасть в руки боевикам - The Wall Street Journal : Сегодня.ua 11:42
- СМИ: "Джавелинами" оснастят расположенные далеко от фронта части ВСУ, чтобы оружие не попало в руки противника : Новости Донбасса 11:39
- Ракеты Javelin будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта - WSJ : ЛІГАБізнесІнформ 11:38