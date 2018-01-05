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Javelin оснастят части ВСУ, расположенные далеко от фронта - WSJ (63)

Зеркало недели. Украина 2018.01.05 14:14
Оружие не должны использовать для наступательных операций, кроме того, оно не должно попасть в руки боевикам. Оружие Javelin не должно попасть в руки боевиков, заявили в США ╘ obramba.com Планы США передать оружие Украине разозлили Россию и вызвали ухудшение взаимных отношений, но американскую сторону также беспокоит вероятность того, что такое оружие как переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin попадет в руки врага.
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