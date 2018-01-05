Обыски в Крыму: активисты сообщили новые детали (57)

QHA Крымские Новости 2018.01.05 14:33

Стало известно, что изъяли российские силовики у крымских татар СИМФЕРОПОЛЬ/АКЪМЕСДЖИТ (QHA) - Крымскотатарские активисты сообщили новые детали обысков, которые прошли сегодня на аннексированном полуострове. Так, российские силовики взяли отпечатки пальцев и образцы слюны у 27- летнего крымского татарина Мустафы Базирова.А также изъяли у него планшет и телефон. Как сообщил источник QHA, во время обыска в доме у Базирова находились его друзья.