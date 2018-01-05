Обыски в Крыму: активисты сообщили новые детали (57)

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- Выяснили, какие женщины больше нравятся мужчинам : Gazeta.ua 10:05
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- Оккупанты вновь проводят обыски у крымских татар, теперь в Симферополе : Информационное Сопротивление 09:42
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- В Симферополе обыскали крымских татар : Bigmir)net Новости 09:39
- В Симферополе снова обыскивают крымских татар : Kramatorsk.info 09:37
- Российские силовики обыскали два дома крымских татар в Симферополе : LB.ua 09:37
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- В Симферополе обыскали крымских татар : Корреспондент.net 09:16
- В оккупированном Симферополе снова проходят обыски крымских татар : From-UA.com 09:05
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