Саакашвили: В Украине я чувствую себя дома (166)

Гордон 2018.01.05 15:06

Лидер "Руха нових сил" и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину, несмотря на риск, будучи уверенным, что "Украина победит". Я мог переехать в Нидерланды в любой момент Фото: ЕРА Лидер "Руха нових сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что мог бы переехать в Нидерланды в любой момент, однако не сделал этого, потому что считает Украину своим домом.