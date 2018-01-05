Саакашвили: В Украине я чувствую себя дома (166)

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- Президент Грузии Маргвелашвили считает необоснованным уголовное преследование прокуратурой бывшего президента Михеила Саакашвили По словам президента Маргвелашвили, все заявление прокуратуры является политическими. "После начала уголовного... : Хвиля 17:06
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