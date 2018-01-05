Волонтер из Харькова погиб в результате взрыва гранаты (113)

Ирта-Fax 2018.01.05 11:48

Житель Харькова, неоднократно бывавший в зоне АТО в качестве волонтера, погиб в результате взрыва гранаты в квартире. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке. "Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-ем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации, руководитель пансионата для престарелых, который неоднократно в