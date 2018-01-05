Началось. Суды начали отбирать деньги у Ахметова (121)

Ukrainianwall.com 2018.01.05 11:58

Окружной суд Никосии 27 декабря постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома". Об этом пишет Financial Times. Под заморозку активов может попасть в том числе самая дорогая квартира в Гайд-парке в Лондоне, которую Ахметов приобрел в 2011 году. Заморозка активов произошла по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления Родовид Банка Денису Горбуненко.