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В Украине хотят запретить целителей и народную медицину (48)

Еспресо TV 2018.01.05 16:04
5 января, 2018, 15:49 5 января, 2018, 15:49 Министерство здравоохранения хочет отозвать все разрешения для практики народной медицины, ведь она противоречит современности Об этом сообщает пресс-служба министерства. По информации МЗ, контроль практики народных целителей не может относиться к компетенции министерства, поскольку она не отвечает современным медицинским научным знаниям. МЗ отмечает, что законодательством не предусмотрено подтверждение
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