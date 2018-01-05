В Украине хотят запретить целителей и народную медицину (48)

- Минздрав инициирует запрет народной медицины : Газета День 18:26
- Минздрав хочет отменить спецразрешения на занятие целительством : УкропNews.com 18:16
- Минздрав готов позволить знахарям и целителям работать без спецразрешений : Arena.press 18:12
- Минздрав хочет отменить спецразрешения для знахарей и целителей : Bigmir)net Новости 18:09
- У Супрун хотят отнять спецразрешения у целителей и экстрасенсов : Укринформ 17:32
- В Украине могут запретить целителей : #Буквы 17:19
- Чествование заслуженных и достойных работников социальной защиты : Виртуальный Брест 17:18
- Минздрав отказывается регулировать деятельность народных целителей : Весь Харьков 17:09
- Минздрав готов позволить знахарям и целителям работать без спецразрешений : Фокус 17:04
- Минздрав инициирует отмену специальных разрешений на занятие народной медициной : Електронні Вісті 17:00
- В Украине хотят запретить целителей и народную медицину : УкропNews.com 16:46
- Минздрав инициировал отмену спецразрешений для целителей - не соответствуют современной науке : Новое Время 16:40
- Вертепно-пригодницькі вихідні у Чернігові : ProCn 16:38
- Небезопасно. МОЗ инициирует отмену спецразрешений народным целителям : РИА Новости Украина 16:38
- В Украине хотят запретить целителей и народную медицину : УНИАН 16:32
- Минздрав отказывается регулировать деятельность народных целителей : АТН 16:31
- Минздрав Украины инициирует отмену спецразрешений на занятие народной медициной : Новости Луганска 16:22
- Apple признала уязвимость всех своих устройств : Електронні Вісті 16:15
- Минздрав хочет позволить знахарям и целителям работать без спецразрешений : Українські Новини 16:15
- Минздрав заберет разрешения на работу у народных целителей : Аргументы и Факты Украина 16:08
- В Украине хотят запретить целителей и народную медицину : Еспресо TV 16:04
- Военный госпиталь закроют для СМИ на период реабилитации освобожденных из плена : ForUm 16:04
- Минздрав не хочет лицензировать народных целителей : Вечерний Харьков 16:03
- Минздрав хочет отменить лицензии знахарям и целителям : Комментарии.UA 16:02
- В Минздраве хотят пресечь деятельность народных целителей : Харьковские Известия 15:50
- Минздрав Украины предлагает оставить деятельность целителей вне закона : Hyser 15:43
- Сент-Этьен подпишет защитника сборной Сербии : UA-Футбол 14:57
- Минздрав инициирует отмену разрешения на занятие народной медициной : ТВі 14:57
- Рятувальникам Кіровоградщин вручили нові автоцистерни та спорядження. ФОТО : Рідний Кіровоград 14:39
- Целители уже не спасут: в Минздраве готовят законопроект : Новини онлайн 24 14:39
- Минздрав отказался поддерживать целителей : Дело.ua 14:32
- Родственники раненого во время спецоперации в Панкиси не доверяют доказательствам силовиков : Эхо Кавказа 14:32
- Минздрав хочет отменить разрешение на деятельность народных целителей : NewsOne 14:09
- Минздрав больше не будет давать разрешений знахарям и целителям : Хвиля 14:06
- Минздрав Украины предлагает отменить спецразрешение на занятие народной медициной : Гордон 14:05
- Минздрав Украины предлагает отменить спецразрешение на занятие народной медициной : Українські реалії 14:00
- Минздрав Украины инициирует отмену спецразрешений на занятие народной медициной : Times.dn.ua 13:53
- Опять в подполье? В Украине хотят запретить знахарей и целителей - врачам тесно : Iнше ТВ 13:47
- Минздрав отменяет разрешения на занятие народной медициной : Комсомольская Правда в Украине 13:46
- Из-за обогревателя в Ровно загорелась квартира. Видео : Hronika.info 13:43
- Минздрав предлагает отменить разрешения на целительство : Sharij.net 13:43
- Целители уже не спасут: в Минздраве готовят законопроект : Politeka 13:40
- Минздрав отказался лицензировать народных целителей : LB.ua 13:37
- Минздрав отменяет разрешения на занятие народной медициной : Noocrat 13:21
- Минздрав выносит народную медицину за рамки закона : КНК Медиа 12:54
- Минздрав отказывается регулировать деятельность народных целителей : УкропNews.com 12:45
- Минздрав Украины инициирует отмену спецразрешений на занятие народной медициной : ОстроВ 12:40
- Минздрав Украины инициирует отмену спецразрешений на занятие народной медициной : Kramatorsk.info 12:37
- Минздрав отменяет разрешения на занятие народной медициной : Кросс-медиа 12:23
- Минздрав отказывается регулировать деятельность народных целителей : Зеркало недели. Украина 12:17
- Минздрав отменяет разрешения на занятие народной медициной : Страна.ua 12:01
- В Украине думают над отменой спецразрешений для народной медицины : Український Бізнес Ресурс 11:45
- Минздрав Украины предлагает отменить спецразрешение на занятие народной медициной : Интерфакс-Україна 11:36
- Минздрав Украины предлагает отменить спецразрешение на занятие народной медициной : Експерт-центр 11:34
- Народные врачеватели могут остаться вне закона: Минздрав инициирует отмену разрешения на занятия целительством : Бессарабия Информ 11:17
- Минздрав инициирует отмену специального разрешения на занятие народной медициной : Телеграф.com.ua 11:13
- В головному офісі "Київстар" податківці шукали докази несплати 2,4 млрд грн податків : Україна молода 11:13