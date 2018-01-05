В Украине хотят запретить целителей и народную медицину (48)

Еспресо TV 2018.01.05 16:04

5 января, 2018, 15:49 5 января, 2018, 15:49 Министерство здравоохранения хочет отозвать все разрешения для практики народной медицины, ведь она противоречит современности Об этом сообщает пресс-служба министерства. По информации МЗ, контроль практики народных целителей не может относиться к компетенции министерства, поскольку она не отвечает современным медицинским научным знаниям. МЗ отмечает, что законодательством не предусмотрено подтверждение