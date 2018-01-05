Крымский "экс-министр" находится на свободе, ему готовят подозрение (149)

DsNews 2018.01.05 17:33

Прокуратура Крыма готовит сообщение о подозрении бывшему так называемому "министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому, при этом его никто не задерживал Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает "ДС" со ссылкой на "Украинскую правду". Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения для Михальчевского в виде содержания под стражей. "В месте пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра