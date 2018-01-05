Парубий и 175 нардепов получили 32,6 млн грн компенсации за жилье (45)

- Беднее некуда: кто из нардепов получил компенсации на жилье : Деньги.ua 18:26
- Акцию "Пешеход, стань заметней!" организовали в Шатуре : Правительство Московской области 18:06
- Депутаты получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году : Гордон 18:06
- Депутаты Верховной Рады получили из бюджета внушительную сумму на аренду жилья : Телеканал новин "24" 18:00
- В 2017 году жилье для нардепов обошлось украинцам в 33 млн грн : Голос Столицы 17:42
- Почти 33 млн. из Госбюджета пошли на компенсацию аренды жилья депутатам Рады : ReplyUA.net 17:36
- Обнародованы списки "самых малоимущих" нардепов, которые за год получили более 30 млн. грн. помощи : Ukrnews.info 16:59
- "Соскочила с крючка". Порошенко заявил об энергетической независимости Украины : Life 16:59
- Дочь Сталлоне снялась в соблазнительном боди для Love Magazine (Видео) : Телеграф.com.ua 16:43
- Депутаты Рады получили 32,6 млн компенсации стоимости жилья : Sharij.net 16:43
- Депутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году : Грім-Інфо 16:42
- Ирвинг мог стать игроком Сан-Антонио - источник : Bigmir)net Новости 16:39
- 176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году : ProCn 16:38
- Депутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году : DailyUA 16:24
- Нардепы получили почти 33 миллиона компенсации за аренду жилья : NewsNetwork 16:19
- 176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году : Черноморская телерадиокомпания 16:18
- Парубий, Березюк и Бурбак получили компенсацию за аренду жилья в 2017 году : Arena.press 16:13
- Депутаты получили 33 миллионов гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году : Весь Харьков 16:09
- Парубий, Березюк и Бурбак получили компенсацию за аренду жилья в 2017 году : ГолосUA 16:05
- Обнародованы списки "самых малоимущих" нардепов, которые за год получили более 30 млн. грн. помощи : Фраза.ua 16:04
- У Хмельницькому запрацює нова приймальня управління праці та соціального захисту населення : Марічка News 16:04
- Парубий и 175 депутатов Рады получили за год почти 33 млн грн компенсации за аренду жилья : Компромат1.info 15:56
- Обнародованы списков "самых малоимущих" нардепов, которые за год получили более 30 млн. грн. помощи : Фраза.ua 15:34
- Депутаты получили 33 миллионов гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году : АТН 15:31
- Парубий и 175 нардепов получили 32,6 млн грн компенсации за жилье : Без Табу 15:17
- Парубий и 175 депутатов Рады получили за год почти 33 млн грн компенсации за аренду жилья : УСБН Вінниця 15:16
- Парубий и 175 депутатов Рады получили за год почти 33 млн грн компенсации за аренду жилья : УСБН Житомир 15:16
- Парубий и 175 депутатов Рады получили за год почти 33 млн грн компенсации за аренду жилья : УСБН Запоріжжя 15:14
- Более 170 народных депутатов получили 33 млн грн "квартирных" : Arena.press 15:11
- Парубий и 175 депутатов Рады получили за год почти 33 млн грн компенсации за аренду жилья : Антикор.com.ua 15:10
- Украинские депутаты получат денежную компенсацию за аренду жилья : Аргументы и Факты Украина 15:08
- 176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году : Gorod.cn.ua 15:06
- Парубий, Березюк и Бурбак получили компенсацию за аренду жилья в 2017 году : 112.ua 15:03
- Спикер Верховной Рады и 175 депутатов получили из госбюджета 32,6 млн гривен на аренду жилья : Times.dn.ua 14:53
- Стала известна сумма, выплаченная депутатам Рады из бюджета за аренду жилья в 2017 году : Факты и комментарии 14:34
- На МКАД из-за непогоды столкнулись 17 машин : Газета.ru 14:34
- Более 170 народных депутатов получили 33 млн грн "квартирных" : Фокус 14:34
- Спикер Верховной Рады и 175 депутатов получили из госбюджета 32,6 млн гривен на аренду жилья : Вибори в Україні та світі 14:16
- 176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году. ДОКУМЕНТ : УкропNews.com 14:15
- Нардепы получили 33 млн. гривен компенсации за аренду жилья : СтройОбзор 13:49
- Депутатам компенсировали за аренду жилья почти 33 млн грн : UA1.com.ua 13:44
- Самые бедные: кто из нардепов получил компенсации на жилье. Список : Обозреватель 13:40
- Спикер Верховной Рады и 175 депутатов получили из госбюджета 32,6 млн гривен на аренду жилья : ОстроВ 13:40
- Самые бедные: в 2017 году нардепы получили почти 33 млн грн компенсации за аренду жилья : NewsOne 13:39
- Стало известно, сколько получили нардепы компенсации за аренду жилья в 2017 : РИА Новости Украина 13:38
- Парубий и 175 депутатов Рады получили за год почти 33 млн грн компенсации за аренду жилья : Страна.ua 13:02
- Відбулось засідання комісії : Кузнецовська міська Рада 13:02
- Депутатское жилье: на аренду квартир из бюджета потрачено 33 миллиона гривен : Комсомольская Правда в Украине 13:01
- Нардепы получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья : Hronika.info 12:43
- Парубий и 175 нардепов получили за год почти 33 млн грн компенсации за аренду жилья : Капитал 12:20
- Парубий и 175 нардепов получили за год почти 33 млн грн компенсации за аренду жилья : Українські Новини 12:15
- Депутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году : LB.ua 11:37