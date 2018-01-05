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Фокус: Украина

Парубий и 175 нардепов получили 32,6 млн грн компенсации за жилье (45)

Без Табу 2018.01.05 15:17
Депутаты-миллионеры берут деньги на аренду жилья из бюджета Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и 175 депутатов, включая официальных миллионеров, получили 32,6 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2017 году. Об этом сказано в ответе аппарата ВР на запрос Українських Новин. 162 народных депутата получили по 192 тыс.
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